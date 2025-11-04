Збера ше пенєжи на дражку на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – Задумка о правеню дражки од паркинґу при каплїчки по ограду при першому уходу до теметова нє од нєшка, пред трома роками порушана инициятива же би ше уведло воду, цо и поробене и направело дражку, бо людзом чежко войсц до теметова кед блато.

Медзитим нїхто нє ма пенєжи за тоту дражку, та Ярослав Славо Дудаш ришел исц од хижи до хижи, скоро як жобрак питац пенєжи. Ориєнтовал ше на тих цо маю ту своїх похованих, на нову часц, родзини велїм жию и добре предпоставел же даю пенєжи на дражку, та ше назбера пенєж.

Понеже на уходзе при огради єст ґарадича, людзом цо су на кочикох чежко войсц, та предвидзели дражку дакус дзвигнуц най кажде може войсц до теметова. Ширина будзе 120 центи, а длужина 30 метери цо вєдно 40 метери квадратни и нука у теметове єст коло 6 квадрати. Тоти 50 квадрати дражки би требало уляц до жими, бо половка пенєжу уж назберана, алє треба ище назберац половку.