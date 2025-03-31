Збера ше подписи за вибудов фабрики за воду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка о квалитету води, односно о нєисправней води котра нє за пице, була отримана вчера вечар у ресторану Бостон. Бешедовали адвокати зоз адвокатскей канцелариї др Мариї Йоксович и директор ЯКП Руском Владимир Олеяр, а одволало ше и вельке число гражданох котри потримали тоту инициятиву и участвовали у розправи.

Догварене же ше у тим тижню, заключно зоз нєдзелю 6. априлом буду зберац подписи гражданох Руского Керестура як потримовка еколоґийней тужби у котрей ше буду вимагац три ствари, насампредз вибудов фабрики за воду, потим надополньованє розлики за наплацену воду у одношеню на цену технїчней води за период од три роки, и треце надополнєнє нєматериялней чкоди.

На початку адвокатка др. Мария Йоксович представела резултати випитованя води странкох котри вона уж заступа зоз валалу, а по котрих вода ма и до 12 раз вецей арсену од норми, алє и присуство бактерийох, односно же резултати з котрима вона розполага потвердзую же вода нєзадоволює анї хемийни анї микробиолоґийни норматив анализох.

Як наглашела адвокатка Йоксович, тим адвокатох зоз єй канцелариї стої на розполаганю Керестурцом, и же тот їх анґажман нє будзе наплацени.

Потримовку за таке подняце годно дац з подписом кажди роботни дзень у Польопривредней апатики Керестурска паприґа у чаше од 12 до 16 годзин, и соботу 5. априла од 8 до 12 годзин. У тим периодзе будзе присутни и дахто зоз адвокатскей канцелариї, та годно достац шицки подробнєйши информациї.

Дзепоєдни присутни, такой по схадзки подписали потримовку, потребни бул подпис и адреса, єден рахунок за воду (нє муши буц найновши), и особна карточка. Важне надпомнуц же ше нє подписовало бланко овласценє, алє список.

На схадзки бешедовал и директор ЯКП Руском Владимир Олеяр котри визначел же по резултатох анализох води з котрима розполага Руском, проблем з арсеном присутни уж роками, алє же и по остатнїх анализох вода без присуства бактерийох. Медзитим, наглашел же вибудов фабрики води вшелїяк у интересу шицких валалчанох.