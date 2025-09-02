Вєдно збераме средства за нову сликовнїцу „Мойо перши слова”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” розпочала першу кампаню збераня средствох прейґ интернету за сликовнїцу „Мойо перши слова” за наймладших читачох (од 0 по 3 роки), котру обдумала Ясмина Дюранїн, а илустрациї з помоцу штучней интелиґенциї – Иґор Орсаґ.

Слово о такволаним краудфандиґу, збераню малих уплатох прейґ интернета, зоз Сербиї и иножемства, за дзецинску сликовнїцу котра важна, алє драга, бо ма картонски боки.

Видавательство НВУ „Руске слово” уж длугши час ма проблем финасованя кнїжкох, а зберанє динарох прейґ интернета могло би постац тирваце ришенє.

Прето поволуєме шицких же би прейґ специялизованого порталу „Dobri dabar” помогли видаванє сликовнїци зоз рижнима сумами, а шлїдза и награди.

Шицки информациї на тим линку.

Кельо уплациц и яки награди?

– Кажда уплата, зоз жеми и зоз иножемства, будзе унапрямена виключно за тот проєкт, а мож уплациц найменєй 500 динари. Кажде хто уплаци 500 динари по законченю кампанї збераня средствох достанє диґиталне подзекованє.

– За уплати од 1.500 динари и вецей, окрем подзекованя, достанє ше и саму сликовнїцу накадзи будзе видрукована и букмаркер „Руске слово”.

– Хто уплаци 3.000 динари и вецей достанє диґиталне подзекованє, сликовнїцу накадзи будзе видрукована, шольку за чай и букмаркер „Руске слово”.

– Хто уплаци 5.000 динари и вецей достанє диґиталне подзекованє, сликовнїцу накадзи будзе видрукована, шольку за чай, букмаркер „Руске слово” и предплату на дзецински часопис „Заградка” на руским язику.

Цо ше дотика посиланя сликовнїци и наградох, „Руске слово” будзе плациц поштарину за територию Сербиї. Пре догварку о способу пребераня наградох за иножемство, потребне нас контактовац на имейл mojo.persi.slova@gmail.com.

Сликовнїца „Мойо перши слова” ма циль же би ше през естетску забаву и концепт ученя по руски дзеци упознали з основнима поняцами, а кампаня почала од пондзелку 1. септембра, з намиру же би ше назберало 70.000 динари.