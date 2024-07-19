Збогом, Disney Star Wars

Задумайце, маце осем роки и шедзице у биоскопу. На платну ше зявюю слова: „Барз давно, у ґалаксиї далєко, далєко оталь…” И вец гевта леґендарна музичнa темa: Бааам, баам тарараааам… През цале платно пише „Star Wars”, по нєбе хторе полне зоз гвиздами рушаю слова зоз назву филма и кратким уводом. Слова нєставаю, камера ше спущує на планету и почина филм…

Добре, знам, хто таке нє дожил чежко же може задумац, алє за осемрочного мнє стретнуце зоз тим шветом було цошка цо ме завше пременєло, усадзело ше до мойого єства, провадзи ме и дзень нєшка ми може розбавиц мрию. Роками, децениями „лїґал” сом шицко послужене под назву „Star Wars” на вельким платну лєбо малим екрану, алє после телього часу, Дизни (Мултинационална компания, ґиґант масовней розваги и популарней култури хтори свойочасово од креатора Джорджа Лукаса одкупел франшизу) ме зоз найновшу серию „The Acolyte” (шеґерт, ученїк, помоцнїк алє з духовну конотацию, швичкар у шлєбодним прекладзе) одогнал од ЙОГО „Star Wars”-а.

Е тераз, як дакого хто роками ма сцерпеня и находзи оправданя за кажде шлїдуюце, а часто вше слабше, поверховше и претенциознєйше толкованє гвиздовей саґи и швета одогнац од чогошик цо люби цали живот? Га, на концу лєгко: затрепуєш го зоз глупосцами и на концу му висипеш кабел з помиями на главу, а „The Acolyte” праве тото: фиґуративни кабел одруткох з кухнї. Нє превершуєм, серия наисце глупа и то у каждим єй сеґменту. Демоґрафски уподобени кастинґ таки же лєм двойо знаю ґлумиц, а єдно од нїх умера у перших пейц минутох першей епизоди. Добре, враца ше у седмей, алє даааай. Приповедка слаба, диялоґи празни, сценоґрафия яґод зоз стиропору… а у франшизи, кед нє инше, голєм вше було видно же уложени вельки пенєж. Тераз и змист и форма празни.

Но, ниа, о змисту. Абсурдно пренаглашени Woke момент окремна и окреме иритируюца приповедка, буквално так квичи зоз цалей сериї же сом остал у дилеми чи то „Star Wars”, чи „Woke Wars”. Да ше розумиме, я либерална и толерантна особа, алє кед ми длобеш з пальцом до ока и тупиш… „Видзиш? То добре, то лєм так треба”, вец постої велька вироятносц же баш на упрекосц нє прилапим тото цо ми сервираш, же ци одкушим палєц. А Дизни роби точно тото: длобе з пальцом до ока.

То лєм половка катастрофи. Друга ше одноши на претенциозне редефинованє кореньох франшизи. Можебуц банализуєм, алє у фандому и швеце Гвиздових войнох то бласфемия як да дахто дописує Библию. Єдноставно, маш канон и кед сцеш дацо меняц лєбо иншак толковац, мушиш буц барз осторожни, з вельо такту и пиєтету ґу вичней и давно записаней правди. Мушиш ше барз потрудзиц, доказац и арґументовац ми прешвечлїво и розложно без дзирох и нєдошлїдносцох у системи. Место того, достал сом увредзованє интелиґенциї и руйнованє єдней з двох остатнїх сказкох до хторих верим.

У ствари, знаш цо Дизни? Нє мушиш ти нїч. Наисце. Вибрал ши Цми бок, вибрал ши драгу, путуй по нєй, буквално ми шицко єдно цо будзе зоз тобу и твоїм „Star Wars”-ом. Я ше и далєй будзем бавиц у моєй ґалаксиї далєко, далєко оталь, дзе ти нє маш нїяку моц. И най Сила нє будзе зоз тобу, нє заслужел ши же би ци була союзнїк.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.