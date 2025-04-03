ШИД – Опрез будинка Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ вчера, 2. априла отримани други Збор гражданох.

На початку модератор Вукашин Маркович кратко повторел яки маю инґеренциї гражданє спрам законских предписаньох. Потим предложени дньови шор з хторим ше присутни зложели и предложели ище єдну точку.

Перша точка була же би ше вимагало од Скупштини општини Шид же би схадзки були заказовани спрам предписаньох Статута Општини, односно седем днї пред отримованьом, а нє же би, як твердзене, бул кратши час и присутни тото потримали.

Друга точка ше одношела на нєрозписованє виберанкох за Совити Месних заєднїцох и менованє поверенїкох општини и вигласане же би ше о таких поступкох глєдало думанє правосудних орґанох медзи хторим и Уставни суд Сербиї.

По трецей точки було слова же би ше застановело шицки активносци хтори ше одноша на реґулованє паркираня насампредз кед слово о вибудови явней ґаражи коло будинка Културно образовного центра.

Як штварта, дополнююца точка, ознова було питанє о явним видео надпатраню у центру города и же би ше од предсидателя општини глєдало информация о тим.

Тиж на Зборе було ище и други предлоги хтори ше порихта за шлїдуюци сход гражданох, а тот як и прешли закончени з минуту цихосци за погинутих на гайзибанскей станїци у Новим Садзе.