Збор гражданох Вербасу орґанизовал сход у центру городу

ВЕРБАС – У центру Вербасу всоботу вечар, 1. авґуста, Збор гражданох орґанизовал сход з нагоди означованя 21 мешаца од нєщесца на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе у котрим настрадали 16 особи.

Зоз 16-минутову цихосцу, од 19:52 по 20:08 годзин, присутни гражданє дали чесц тим котри погинули у тей траґедиї, здогадуюци же прешло 21 мешац од нєщесца, а ище вше нїхто нє обвинєни.

Присутни у цихосци у тим периоду блокирали транспорт у центру городу, тримаюци транспарент зоз надписом Час преходзи, одвичательносц остава.

На концу представнїки Збору гражданох Вербасу обвисцели присутних же у наиходзацих дньох на їх налогох на дружтвених мрежох буду дати информациї о наступних акцийох котри рихтаю.