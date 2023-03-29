Збуваня у парохиї св. оца Миколая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре лєтнє рахованє часу, у парохиї св. оца Миколая вечарши Служби Божо од пондзелка, 27. марца починаю на 19 годзин.

Всоботу, 25. марца на швето Благовищенє Пречистей Дїви Мариї у Службох Божих на 8, 10, 16 и 18 годзин вирни могли приступиц Вельконоцней споведзи и на таки способ ше порихтац до Воскресеня Христового.

Внєдзелю, 26. марца у велькей виронаучней сали отримани Каритасов вельконоцни вашар. Викладаче зоз Нового Саду, Коцура, Кули и домашнї зоз Керестура, понукли нащивительом пасочки до кошарки, рижни колачи, прикраски и рижни ручни роботи на тему Воскресеня. Вашар бул гумантираного гарактеру и добродзечни средства котри ше назберало буду наменєни за пасхални полудзенок особом у потреби.

На нєдзелю, 2. априла Квитна нєдзеля кед вирни приходза до храму и здогадню ше Христового уходу до Єрусалиму. З тей нагоди вирних пред уходом до церкви чекаю пошвецени багнїтки, на спомин тей подїї, вирни их беру дому и чуваю до идуцого року.

На Квитну нєдзелю у Служби Божей на 11:30 годзин будзе споведз школярох, студентох и младих.