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Здогадованє на др Якова Кишюгаса

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 90 Опатрене

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) вчера, 6. юния отримани комеморативни сход пошвецени памятки на просвитно-педаґоґийного дїяча, професора русийского язика др Якова Кишюгаса (1948–2024).

Сход почал зоз минуту цихосци, у присустве фамелиї, приятельох и сотруднїкох др Якова Кишюгаса, а потим др Александер Мудри пречитал його биоґрафию. О фаховей роботи и о докторскей дисертациї др Кишюгаса бешедовал др Юлиян Тамаш.

О 25 учебнїкох за порядну и виборну наставу руского язика и о сотруднїцтве зоз др Яковом Кишюгасом на правеню тих учебнїкох бешедовал Славко Сабо. Вон медзи иншим гварел же др Яков Кишюгас направел свойофайтову реформу у правеню учебнїкох, понеже на иншаки способ поробел диялектичку апаратуру як то було до теди.

На сходзе гуторене и же ше планує у часопису „Русинистични студиї”, хтори виходзи на Оддзелєню за Русинистику порихтац библиоґрафия роботох др Якова Кишюгаса.

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