ДЮРДЬОВ – Трибина Здогадованє на Яшу Бакова будзе ютре, 2. новембра, у Дюрдьове. На трибини буду участвовац проф. Др Михайло Фейса, визначни спортски дїяч Мирослав Виславски, о. Михаил Холошняй и Любица Отич.

У програми будзе приказани документарни филм о живоце и дїлу Яши Бакова.

Програма почнє на 17.30 зоз покладаньом венца на памятнїк Яшови Баковови у Рускей школи, а на 18 годзин у просторийох Кулурно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” будзе трибина.

Уход шлєбодни.

