Здогадованє на леґендарного новинара и писателя Юлияна Надя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Програма XXXII културней манифестациї „Костельникова єшень” 14. новембра, по промоциї найновиших виданьох НВУ „Руске словоˮ, предлужена у Доме култури, у Клубу 10, зоз Здогадованьом на леґендарного новинара, писателя и валалского интелектуалца Юлияна Надя Митю.

У здогадованьох котри обдумала новинарка и редакторка рускей редакциї РТВ Оля Хома котра и водзела тот вечар, участвовали Надьово найблизши приятелє и колеґове.

О його литератрней творчосци дзе за 33 роки живота котри траґично претаргнути у транспортним нєщесцу, посцигнул видац збирки поезиї Польове страшидло и приповедкох Валалски венцар, бешедовал Мирон Джуня. О тим як настала позната шпиванка и нєурядова гимна Руснацох на тих просторох – Мой валал Руски Керестур, позната як Руснак, чий текст зложел Юлиян Надь, поздогадовал ше автор музики Михайло Бодянец, а о Надьовим духовним живоце здогаднул ше Славко Рац.

На свойого школского пайташа и приятеля, на рижни дожица зоз нїм, як и на його новински написи котри були аванґарда у тедишнїх новинох Руске слово, здогадли ше и други присутни у публики.

Попри на фотоґрафийох, котри ше обрацали на видео биму, на Юлинка, як го волали, присутни ше здогадли и през його интервю котри дал за Радио Нови Сад, а редакторка того вечара наявела же ше пририхтує зняц и Надьово писнї и приповедки у форми аудио кнїжки, преткани з ориґиналну музику Мирослава Папа.

У голу були виложели и тексти преложених Надьових литературних творох на українски, словацки, чески, македонски язик, як и написи з нагоди його траґичней шмерци 1989. року.