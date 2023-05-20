Здогадованє на Михала Рамача

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (Йована Суботича 8) пияток 19. мая, отримани комеморативни сход пошвецени памятки на новинара, писателя и прекладателя Михала Рамача (1951–2023).

Присутних привитал др Борис Варґа, а сход почал зоз минуту цихосци. У присустве фамелиї, приятельох, сотруднїкох и почитовательох Михала Рамача, амбасадор України Володимир Толкач гварел же ше особнє нє познал длуго зоз Михалом Рамачом, алє преноши искуство своїх колеґох и предходнїкох хтори го познали, и же наш народ страцел велького патриоту. Микола Шанта бешедовал о хвилькох з власного познанства зоз Рамачом и пречитал його биоґрафию.

На Михала Рамача як и на потримовку яку мал од нього у власним напредованю у своєй роботи здогаднул ше и др Дюра Гарди. Вон, медзи иншим гварел же Рамач бул ерудита, чловек хтори вельо знал, з велїх обласцох, а здогаднул ше и хвилькох кед почал сотрудзовац зоз Рамачом и даскелїх анеґдотох. О тим як Михал Рамач давал шансу младим людзом же би ше сами розвивали у писаню и аналитичним роздумованю бешедовал др Алексей Кишюхас, хтори дзекуюци праве Михалови Рамачови и нєшка пише колумни у Дньових новинох „Данас”.

Комеморацию орґанизовали колеґове, приятелє и сотруднїки Михала Рамача.