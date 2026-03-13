ЗдруженяКултураРутенпресТексти

Здогадованє на Мирослава Антича будзе ютре у Дунайским парку

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич

НОВИ САД – Програма Виприповедане пре яр будзе на ютре, 14. марца, на 12 годзин коло бисти Мирослава Антича у Дунайским парку.

У рамикох Календара рочнїцох Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу (КОО), а з нагоди рочнїци од народзеня писателя, публицисти и филмского творителя Мирослава Антича (1935–1986) члени КОО при його бисти буду читац писательово стихи, алє и власни стихи, сообщене зоз КОО.

Традицийно, каждого року члени КОО означую рочнїцу од народзеня Мирослава Антича, а медзи нїма у програми участвую и члени Дружтва за руски язик, литературу и културу.

