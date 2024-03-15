Здогадованє на Мирослава Антича

НОВИ САД – Члени Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу, штварток 14. марца у Дунайским парку коло бисти Мирослава Антича, отримали програму „Виприповедане вяри”.

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Програму ше орґанизує у рамикох означованя рочнїци народзеня писателя, публицисти и филмского творителя Мирослава Антича (Мокрин, 14.03.1932 – Нови Сад, 24.06.1986)

Коло писательовей бисти члени Координацийного одбору положели квеце и читали його стихи, алє и стихи писательох членох КОО на вецей язикох. Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу у програми участвовала Ирина Папуґа.