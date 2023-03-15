Здогадованє на писателя Мирослава Антича

НОВИ САД – У Дунайским парку, вчера 14. марца на поладнє, при бисти новосадского писателя, поети, публицисти и филмского творителя Мирослава Антича (14.03.1932 Мокрин – 24.06.1986. Нови Сад), члени Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу читали стихи з нагоди рочнїци писательового народзеня.

Традицийно 14. марца, коло памятнїка Мирославови Античови члени Координацийного одбору приду положиц квеце и на вецей язикох пречитаю писательово стихи. Античова писня „Молитва”, хтора обявена у Мултиязичним билтену „Мост” число 9, зоз 2009. року, на дзевец язикох, з тей нагоди пречитана по сербски, горватски, румунски, македонски и по руски, а потим писнї читали Босилько Костич, Ана Мария Калудєрович и Бранка Костич, як и мр Аурора Ротариу Планянин и Васка Черґоска, a стихи Сонї Папуґа пречитала Ирина Папуґа.

На писателя Мирослава Мику Антича здогаднул предсидатель Координацийного одбору Лучиян Марина. И з тей нагоди гварел же ше и тоту програму орґанизує з цильом же би ше здогадовало на того писателя хтори зоз свою творчосцу постал символ Нового Саду.