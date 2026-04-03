Здогадованє на Тайну вечеру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни керестурскей парохиї св. оца Миколая штварток, 2. априла означели Вельки, або Желєни штварток, дзень кед ше Церква здогадує Исусового остатнього дня пред тим як бул влапени и розопяти.

У Катедралней церкви вечар на 19 годзин Вечурню и Василийову Службу Божу предводзел владика кир Георгий Джуджар зоз парохом о. Владиславом Варґом, о. Владимиром Медєшом, о. Михайлом Шантом, о. Ярославом Варґом и парохом зоз старовербаскей церкви о. Алексийом Гудаком.

На Вельки штварток ше случела и Тайна вечера на хторей Исус умивал ноги своїм апостолом и з тим чином симоволично указал як християнє маю любиц єден другого. На тоту памятку и вчера вечар у Катедралней церкви владика Георгий умил ноги дванацецерим членом Церковного одбору Катедралней церкви св. оца Миколая, на чолє зоз предсидательом Мирославом Новтом.