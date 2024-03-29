Здогадованє на Тайну вечеру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як спомин на Тайну вечеру, вирни парохиї св. о. Миколая на Служби Божей Василия Велького и Вечурню зоз обрядом умиваня ногох починаю ше ище баржей углїбйовац до тематики страсного тижня.

Службу предводзел епарх Георгий Джуджар, парох керестурски о. Валдислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

У обряду умиваня ногог владика, як Исус дакеди, символично умил ноги церковним одборнїком, потвердзел Исусово слова о медзисобней любови ученїкох и учителя и шицких вирних.