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Здогадованє на Тайну вечеру

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 51 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як спомин на Тайну вечеру, вирни парохиї св. о. Миколая на Служби Божей Василия Велького и Вечурню зоз обрядом умиваня ногох починаю ше ище баржей углїбйовац до тематики страсного тижня.

Службу предводзел епарх Георгий Джуджар, парох керестурски о. Валдислав Варґа, о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

У обряду умиваня ногог владика, як Исус дакеди, символично умил ноги церковним одборнїком, потвердзел Исусово слова о медзисобней любови ученїкох и учителя и шицких вирних.

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