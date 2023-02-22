Здогадованє на уметнїка Еуґена Кочиша

КУЛА – У концертней сали Школи за основне музичне образованє у Кули, на суботу, 25. фебруара, зоз початком на 18 годзин, будзе отримана шветочносц знагоди 101-рочнїци од народзеня уметнїка Еуґена Кочиша (Кула, 25.02.1922.- Зомбор, 12.12.1972).

Директорка Народней библиотеки у Кули, Драґана Дуркович, визначела же ше Народна библиотека предлужи здогадовац на забутих уметнїкох хтори охабели свой шлїд у Кули.

По словох директорки Дуркович у Народней библиотеки Кула одлучели же того року отримаю шветочносц зоз назву Еуґен Кочиш – (нє)забути уметнїк, з нагоди 101-рочнїци народзеня и 51-рочнїци шмерци познатого югославянского скулптора.

Тото случованє будзе перше, а планую ше здогаднуц и на других уметнїкох, як цо то Карло Биєлицки, Исидор Баїч, Лазар Баїч, Велько Петрович и других хтори народзени у Кули, жили у Кули и охабели свой шлїд у Кули.