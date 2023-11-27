Здогадованє на жертви Голодомору

БЕОҐРАД – Ширцом швета, каждого року, остатнєй соботи у новембре указує ше чесц жертвом Голодомору – злодїйства тедишнього режиму 1932–1933 и масовни штучно виволани глади у периодзе 1921–1923 и 1946–1947. рок.

Державянє України и Сербиї зишли ше 25. новембра у Амбасади України у Беоґрадзе, запалєли швички и зоз минуту цихосци ше здогадли на жертви Голодомору, пише у сообщеню Амбасади України з нагоди 90-рочнїци здогадованя на жертви Голодомору у України.

Як дїю ґеноциду над українским народом, трицец два держави припознали Голодомор. Векшина тото поробела после того як почала русийска инвазия на Україну 24. фебруара 2022. року. 55 держави членїци ЗН и делеґациї ЕУ подписали Декларацию хтору порушала Україна у ЗН знагоди 90-рочнїци Голодомора 1932–1933.

Дзень здогадованя на жертви велькей глади познатей як Голодомор 1932. и 1933 року, кед, по податкох Институту за демоґрафию, од гладу умарло найменєй 3,9 милиони людзох, означує ше од 1998. року.