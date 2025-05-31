Здогадованє на Звонимира Павловича (фото)

НОВИ САД – У Клубу аматерох Руского културного центру(РКЦ) штварток, 29 мая отримана програма Звонимир Павлович 70, мултимедиялни вечар з нагоди 70-рочнїци од народзеня того нашого познатого и єдинственого театралного творителя.

Програму водзел и обдумал Славко Винаї, а учашнїки були дакедишнї сотруднїки, приятелє и почитователє роботи Звонимира Павловича чийо дїло и подоба, як указал тот вечар, и нєшка живи и актуални насампредз кед слово о руским театралним живоце.

У лежерней клубскей атмосфери, нашо глумци аматере, як и други актере културного живота у новосадскей Матки мали нагоду подзелїц свойо памятки и здогадованя на роботу и дружтвованє зоз Звонетом, док у музичней часци вечара участвовали Йован Бєлица, Саня Дивлякович и Мирослав Пап.

На видео-биму под час програми емитовани виривки з павловичових представох хтори з приватней архиви пририхтал його длугорочни сотруднїк Ненад Илич. Ґу тому, у Клубе аматерох були виложени театрални плакат за представи и перформанси у хторих Звонимир Павлович ґлумел лєбо их режирал, як и часц його колекциї краватох, хтори нащивителє могли вжац, алє на обецунку же их наисце буду ношиц у явносци.

Програму орґанизовал РКЦ и його Драмски студио Звонимир Павлович, а финансийну потримовку по проєкту обезпечели Министерство за людски, меншински права и дружтвени диялоґ, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, як и Завод за културу войводянских Руснацох.