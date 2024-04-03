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Здравствена амбуланта роби у двох зменох

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 490 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здравствена амбуланта у Руским Керестуре, прешлого тижня, достала ище єдного нового лїкара, др Бранка Николича, та од пондзелку, 1. априла, амбуланта роби у двох зменох, од 7 по 20 годзин.

Амбуланта тераз ма двох лїкарох общей пракси, дохтора Ярослава Колбаса хтори и руководитель амбуланти, и дохтора Бранка Николича, хтори по закончених студийох медицини три роки робел у Швидкей помоци у Апатину.

Лїкаре прешлого тижня робели у истей змени, а од того тижня у першей змени роби дохтор Колбас, док у другей дохтор Николич. Шлїдуюцого тижня дохторе заменя змени, и по таким вименковим принципу, на тижньовим уровню, буду робиц надалєй.

Кед слово о опредзельованю за вибраного лїкара, понеже ше пациєнтох нє преруцує автоматски ґу новому лїкарови, опредзельованє ше будзе ришовац у наступним чаше.

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