Здравствени установи достали нови превозки

НОВИ САД – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович уручела стреду, 4. марца ключи санитетских превозкох зоз провадзацу медицинску опрему директором 22 здравствених установох зоз териториї Автономней покраїни Войводини.

Ґойковичова, з тей нагоди, гварела же зоз покраїнского буджету видвоєне коло 225 милиони динари, а на основох скорейших анализох и розгваркох зоз представнїками здравствених установох о приоритетних потребох здравствених роботнїкох. И же тота инвестиция допринєше лєпшому функционованю здравственей системи и здравствених роботнїкох котри ше каждодньово боря за здравє и животи гражданох.

Санитетски превозки зоз провадзацу опрему достали 17 здравствени установи, медзи нїма и доми здравя у Кули, Шиду, Суботици и Вербасу.

Спред здравствених установох на тей значней потримовки подзековала директорка Общей болнїци Вербас Цвета Роґанович.