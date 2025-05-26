Здравствени активносци у општини Кула

КУЛА – Дом здравя Кула означел Дзень физичней активносци хтори промовує здрави стил живота и превенцию од хоротох.

Тим Дома здравя штварток, 22. мая нащивел Ґеронтолоґийни центер у Кули, дзе им указали рижни физични вежби зоз хторима хаснователє того дому можу унапредзиц здравє, вимерали им цукер и прицисок.

У Предшколскей установи „Бамби” у Руским Керестуре наймладшим бешедоване о здравей поживи, физичних вежбох, а шицко тото пре розвой здравих навикох од дзецинства.

Члени Карате клубу „Гайдук” и Атлетского клубу „Гайдук маратон тим” достали витамини же би их активни тренинґи и живот були квалитетнєйши.

Здруженє Героїни зоз помоцу Фондациї Моцарт штварток 22. мая у Кули окончело проєкт „Твой щитни, твой щит” и дало безплатни улатразвучни препатрунки хтори були наменєни хлопом и женом од 20 до 60 рокох хтори нє маю дату дияґнозу и нє пию лїки за хороту щитного шлїжнїка.

Дотераз тоти здруженя обишли 14 општини и поробели 2500 ултразвучни препатрунки.