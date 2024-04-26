Здруженє Белава птица достало нову превозку

КУЛА – Здруженє за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Белава птица”, достало нову превозку.

Превозку ше будзе хасновац за превоженє хасновательох дньового пребуваня, алє и за хасновательох змесценя, хторa им оможлїви одход на вилєти и лїкарски препатрунки и так олєгча живот и понукнє векши комфор.

По словох директора „Белавей птици” Марка Кошутича, найновша превозка нє специялизована за превоз особох зоз инвалидитетом, за тоту наменку Здруженє ма превозку хтору достали прешлого року. Пре части губеня превозкох прешлих рокох, мали проблем же хаснователє нє могли сцигнуц до дньового пребуваня, цо тераз будзе реґуловане, гварел директор Кошутич.