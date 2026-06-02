Здруженє за помоц МНРО „Белава птица“ означело 30 роки иснованя

КУЛА – Здруженє за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Белава птица“ зоз Кули прешлого викенду шветочно означело 30 роки роботи. З тей нагоди у Културим центре Кула пририхтана пригодна програма хтора позберала хасновательох, занятих, сотруднїкох, приятельох и числених госцох.

Централна часц преслави була представа „Два приповедки процив Чохано“, хтору пририхтали хаснователє и заняти, а пред тим приказаки и кратки филм о 30 рокох иснованя и роботи тей установи. По законченю представи, зоз музику и шветочну атмосферу друженє предлужене у хижи за биванє зоз потримовку.

Директорка Здруженя „Белава птица“ Ивана Зазуляк Папуґа визначела же тот ювилей нагода же би ше сумировали резултати роботи и здогадло на драгу хтору Здруженє прешло по нєшка. Вона додала же плани за будучносц унапрямени на преширенє капацитетох и розвой нових услугох, у складзе зоз потребами хасновательох и можлївосцами Здруженя.