Желєни штварток здогадованє на Тайну вечеру

РУСКИ КЕРЕСТУР – У грекокатолїцкей епархиї керестурска церква Св. Миколая ше у страсним тижню рихта за Вельку ноц. Штварток, 6. априла бул Вельки – Желєни штварток.

На 19 годзин була Вечурня зоз Литурґию Василия Велького и обрядом умиваня ногох, хтору предводзел владика Георгий з домашнїма священїками о. Владимиром Медєшом, о. Михайлом Шантом, о. Ярославом Варґом.

Желєни штварток, дзень кед ше Церква здогадує Исусового остатнього дня пред тим як бул влапени и розопяти, того дня ше случела и Тайна вечера на хторей Исус умивал ноги своїм апостолом и з тим чином симоволично указал як християнє маю любиц єден другого. На спомин того вечар владика Георгий умил ноги 12-цом членом Церковного одбору Катедралней церкви св. оца Миколая, хторим то остатня служба Божа у тим составе, бо ше вибера нови Церковни одбор.

Нєшка, пияток, 7. aприла Вельки пияток, на 8 годзин Утриня зоз читаньом 12 страсних евангелийох, а на 15 годзин, Вечурня зоз покладаньом плащаници до гробу. Потим почина и Дзевятнїца до Божого милосердия.