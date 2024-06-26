Женска шпивацка ґрупа була у Свиднїку

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА) – Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур госцовала у Свиднїку на Манифестациї 70. Шветочносци русинско-українскей култури, хтору орґанизовал Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики од 21. по 23. юний.

Публика зоз окремну увагу провадзела наступ наших аматеркох на фестивалу и провадзацих манифестацийох на котрих наступели, цо и потвердзене зоз заєднїцким шпиваньом публики и щирим аплаузом.

Женска шпивацка ґрупа була замеркована и пре свой випатрунок, облєчиво у котрим наступели и велї ше з нїма жадали висликовац же би им остала памятка на нашу ґрупу.

Шпивацку ґрупу пририхтала фахова руководителька Еуфемия Планкош, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар.

Александар Планкош, котри провадзел наступи, визначел же аматере подзековни Союзу Руснацох Українцох Сербиї на поволанки и помоци коло орґанизациї и реализациї самого одходу до Словацкей.