Женскa шпивацкa ґрупa отримала концерт у Заводзе (фото+видео)

НОВИ САД – У шедзиску Завода за културу войводянских Руснацох всоботу, 28. фебруара отримани концерт Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур з хторим публики представени їх нєдавно зняти албум Музични калеидоскоп.
Учашнїкох и наисце вельочислену публику привитал директор Заводу Саша Сабадош, а госцински през конферансу представели историят, дотерашнї активносци и намиру з хтору снована Ґрупа – зачувац и предлужиц вик традицию вецейгласного шпиваня при Руснацох.
Як и на спомнутим албуму, и на концерту у Новим Садзе представена була часц репертоару Женскей шпивацкей ґрупи хтора виводзи духовни, жридлово и авторски шпиванки, насампредз нашо, руски. Док духовни репертоар углавним шпиваю акапела, членици Женскей шпивацкей ґрупи у интерпретациї народних шпиванкох мали провадзенє и потримовку Ивана Лїкара на гармоники, а як госци на концерту наступели шестра и брат, Кристина и Теодор Гарвильчак, талантовани млади музичаре з Руского Керестура. Док ше Кристина опредзелєла за клавир, Теодор вибрал гармонику, а з тим инструментом уж посцигує замерковани резултати.
Як поведзене, концерт у Заводу за културу войводянских Руснацох отримани як промоция албума Музични калеидоскоп хтори окрем як физични ношач звука беплатно доступни и на диґиталних платформох Дома култури Руски Керестур и Женскей шпивацкей ґрупи.
Шпиванки мож послухац на тим линку, алє и на Ютʼюб каналу Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур.