Женска шпивацка ґрупа госцує у Заводу за културу

автор В. Вуячич
19 Опатрене

НОВИ САД – Kонцерт Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур будзе на соботу, 28. фебруара на 18 годзин у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15).

На концерту будзе представени компилацийни албум духовних и жридлових шпиванкох Музични калеидоскоп, хтори зняти на ношач звука.

На репертоару буду народни, авторски и духовни шпиванки, на гармоники ґрупи будзе провадзиц Иван Лїкар, а як наявене госци вечара буду шестра и брат, Кристина и Теодор Гарвильчак и одграю даскельо шпиванки на клавиру и гармоники.

