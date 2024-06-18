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Женска шпивацка ґрупа путує до Свиднїку

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 52 Опатрене

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – Манифестация 70. Шветочносци русинско-українскей култури, хтору орґанизує Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики буду у Свиднїку од 21. по 23. юний. На манифестациї будзе участвовац и Женска шпивацка ґрупа зоз Дома култури Руски Керестур.

У орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур на пияток 21. юния руша до Свиднїку у Словацкей.

Аматерки ше представя ше зоз нашима рускима шпиванки под руководством Еуфемиї Планкош, а на гармоники их будзе провадзиц Иван Лїкар.

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