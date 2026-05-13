Женски рукомет ма перспективу

Нагода за интервю зоз селекторку Сандру Колакович, то єй менованє на тото место хторе було у фебруару того року. Вона зоз Рукометну репрезентацию СР Югославиї освоєла бронзову медалю на Шветовим першенстве 2001. року, а бавела за Будучносц зоз Подґорици, люблянски Крим. Як селектор водзела Репрезентацию Сербиї на Европским першенстве 2006. року. На селекторску позицию ше врацела у фебруару 2026. року.

РС За вашу фамелию мож повесц же є рукометашска – ваш оцец Петро Файфрич бул леґендарни рукометаш, олимпийски шампион зоз Минхену 1972. року и тренер Металопластики зоз Шабцу. Зоз таким нашлїдством, чи було предодредзене же и ви рушице по тей драги? Як ше рукомет пременєл од часох кед сце починали кариєру?

– Походзим зоз фамелиї у хторей мойо и оцец и мац бавели рукомет, а оцец бул репрезентативец и освойовач златней олимпийней медалї. Одросла сом у Шабцу, варошу рукомету, та було скоро природне же и я, зоз своїм характером и прихильносцами, будзем бавиц тот спорт. Рукомет ше нєшка барз розликує од початкох мойого бавеня. Розлики видлїви у шицким – од способу тренинґу, до условийох роботи. Дакеди то було єдноставнєйше: тренинґи були задармо, авторитет тренера ше барз почитовало, кед зме були дзеци, жили зме без мобилних телефонох и интернета, и цали час зме ше бавели вонка. Нє требало нас мотивовац най будземе активни. Нєшка же бисце прицагли и затримали младих у спорту, тренер муши буц барз едуковани, флексибилни и порихтани провадзиц сучасни тренди и потреби новей ґенерациї.

РС Нєшка сце тренер. Цо вас найбаржей прицагло же бисце тото робели и на кого ше упатраце? Нєдавно сце постали селекторка Репрезентациї – у якей форми екипа и цо жадаце унапредзиц?

– Вше сом жадала буц тренер. Док сом бавела рукомет, вше сом любела анализовац бависко, каждого рукометаша поєдинєчно и колективне бавенє, а то ми природно отворело драгу ґу тренерскей роботи. Найвекши уплїв на мнє мал тренер Коста Веселинович, хтори ме найбаржей формовал у технїчним, тактичним и психолоґийним смислу. Правда, шицки тренере зоз хторима сом робела дали доприношенє мойому розвою, од каждого сом вжала тото цо найлєпше а зоз искуствох хтори ми нє одвитовали, научела сом же таки тренер нє сцем буц. Превжала сом Репрезентацию хтора на предходним змаганю направела значи викрок, а наш циль направиц ище єден – пласовац ше медзи осем найлєпших на Европским першенстве 2026. року. Окремни фокус жадам положиц на транзицию, и индивидуалну и тимску. Приношенє швидких и квалитетних одлукох у рушаню, подполней швидкосци, а то найчежши сеґменти у рукомету. Сцем же бизме бавели модерни, креативни рукомет, хтори провадза схопносц и мудри ришеня. За тото нам потребни час, сцерпенє и континуована робота – алє потенциял постої.

РС У модерним рукомету – цо пресудзує: тактика, чи физична порихтаносц, як вибераце бавячки за ключни улоги?

– Тактика и физична порихтаносц нєшка нєрозлучуюци – єдна без другей нє можу функционовац. Зоз тим барз важни сеґмент и психолоґийна порихтаносц. Кед преценюєм бавячки за одредзени улоги, анализуєм вецей фактори: швидкосц и квалитет приношеня одлукох у стресних ситуацийох, креативносц у нападу, способ на хтори ришую трему, реакцию на гришки и критику, як и порихтаносц подредзиц ше тиму. Зоз комбинацию тих елементох, одредзуєм хто будзе мац ключну улогу.

РС Хто фаворити на шлїдуюцим першенстве и процив кого будзе найчежше бавиц?

– Мушиме буц реални, у тей хвильки зме нє у фази борби за медалю, а важне най то розуми и явносц. Медзитим, то нє значи же у даскельо наиходзацих рокох нє можеме присц и до того уровня. Фаворити традицийно моцни репрезентациї: Норвежска, Французка, Данска, Мадярска и Шведска. Ту и селекциї хтори озбильно укладаю до розвою рукомета, як цо Нємецка, Румуния, Чарна Гора и Польска. Кажде змаганє процив таких репрезентацийох то велька спокуса.

РС Як оценюєце напредованє рукомета у реґиону и яка будучносц женского рукомету?

– Кед спатриме простор бувшей Югославиї, у тей хвильки нє видзим вельке напредованє. Медзитим, у ширшим окруженю ситуация иншака. Жеми, як цо Мадярска и Румуния, укладаю вельки средства до рукомету, та видно и резултати. Напредованє мож обачиц и у Австриї и Швайцарскей, а Чарна Гора роками отримує високи уровень. Женски рукомет, вшелїяк, ма перспективу, алє ше ище вше нє можеме ровнац зоз скандинавскима жемами. То циль хтори жадаме посцигнуц – приблїжиц ше ґу нїм, а з часом буц и лєпши од нїх.

РС Яки длугорочни цилї Репрезентациї и цо треба же би женски рукомет достал место хторе заслужує?

– Зоз таким квалитетним фаховим штабом и потримовку союзу, наш основни циль континуитет – жадаме буц учашнїки каждого велького змаганя. Пласман медзи осем найлєпших би нам у тей хвильки бул таки значни як и медаля. Же бизме то витворели, потребна нам системска робота, континуитет у клубох и репрезентациї, як и моцне одношенє ґу националному дресу. Кажди витворени краткорочни циль нас водзи ґу длугорочному успиху.

РС Чи ходзице до краю своїх предкох у Сриме? Цо вас вяже за Беркасово и руску традицию?

– Мам барз красни памятки на Беркасово и Шид, дзе сом у дзецинстве часто ходзела до оцовей фамелиї. Паметам збераня у доме оцовей нини, дзе зме препровадзовали вельо часу. Моя баба и нини бешедовали по руски, пестовали традицию и то на мнє охабело вельки упечаток. Знам вельо писнї по руски, алє тоту цеплоту и дух заєднїцтва вше будзем паметац. Нажаль, одкеди мой оцец нє з нами, ридко одходзиме до того краю, алє брат и я пишно и дзечнє бешедуєме о памяткох и пестуєме свидомосц о своїм походзеню.