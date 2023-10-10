Жиц єдни з другима, а нє єдни коло других

НОВИ САД – У будинку Колеґиюм Европа у Новим Саду, всоботу 7. октобра отримана Дзевята медзинародна конференциї „Интеркултурализем у образованю”.

У пленарним зашеданю учашнїкох на сходзе зоз пригоднима словами привитали представителє Педаґоґийного заводу Войводини, Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини и Филозофского факултету Универзитета у Новим Садзе, як и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

У своїм вислове предсидатель НСР Рац наглашел значносц того сходу як и теми о хторей ше бешедовало, а окреме потребу жиц єдни зоз другима, а нє єдни коло других. То єдина драга хтора нас приведзе по жадани резултат – векше медзисобне порозуменє и толеранцию, соживот.

По привитних бешедох, Др Михайло Фейса у уводним викладаню на тему: „Линґвокултуралносц и интеркултуралносц – приклад зоз руского язика” надпомнул же преберанє одредзених лексемох зоз сфери материялней и духовней култури, других народох творя одредзени лексични пасма. То пасма гунґаризму и ґерманизму, а познєйше и сербизма и анґлицизма. Приклад нашей мацеринскей бешеди потвердзує констатацию же єден язик нємож спатриц без иножемного уплїву, а културу без интеркултуралносци.

По уводних викладаньох, отримани три паралелни сесиї на хторих свойо реферати пречитали нашо учашнїки на Конференциї. На тему: „Елементи интеркултуралносци у учебнїкох за предмет Руски язик и литература” бешедовали др Ана Римар Симунович и др Александар Мудри. На тему: „Доприношенє Меланиї Микеш у розвою русинско-сербскей двоязичносци и интеркултуралносци” бешедовала Славица Чельовски, а Доротеа Будински на тему: „Двоязичне образованє Руснацох у Коцуре”.

Орґанизаторе сходу були Педаґоґийни завод Войводини, Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини и Филозофски факултет Универзитета у Новим Саду.