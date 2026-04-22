НОВИ САД – З нагоди Дня планети Жеми у ЕУ корнеру, у рамикох Младежского центру ОПЕНС, на штварток 23. априла, на 19 годзин будзе отримани Сократов кафе: Жиц у складзе зоз природу – то питанє за поєдинца чи за заєднїцу?

У фокусу розгварки будзе одношенє чловека ґу природи у сучасним дружтву – кельо зме ше оддалєли од природи и чи одвичательносц за пременки особна чи колективна. Подїя наменєна младим од 15 по 30 роки, а през двогодзинову модерирану дискусию, хтору будзе водзиц Бранка Кунович, учашнїки годни почерац думаня о тим кельо береме од природи а кельо єй врацаме.

Участвованє ше нє наплацує, алє треба ше обовязно приявиц на тим линку.