Жиґманов зоз прекладателями у АП Войводини

НОВИ САД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов зишол ше вчера зоз прекладательну службу АП Войводини и з тей нагоди визначел же култура и язик творя идентитет националних заєднїцох, як и же зоз тим чуваньом кажда заєднїца чува себе и свою стабилносц.

Жиґманов визначел же Сербия богата зоз националнима заєднїцами, котри законодавно, финансийно и на други способи бранї и потримує держава.

–Приклад роботи администрациї на шейсцох язикох (векшински и 5 меншински) нєт вельо у Европи – гварел Жиґманов.

Министерство наводзи же роботу прекладаня шицких службених документох, Службеного глашнїка АП Войводини, як и симултаного прекладу на пейцох язикох схадзкох парламенту роби квалификована ґрупа прекладательох. Прекладательна служба на покраїнским уровню иснує од 1968. року, кед Покраїнски секретарият приял осем прекладательох – 2 за мадярски, 2 за словацки, 2 за румунски и 2 за руски язик.

Нєшка тото Оддзелєнє часц Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци, у котрим од 2003. року, попри прекладательох за мадярски, румунски, руски и словацки язик, робя и прекладателє за горватски, котри того року постал пияти язик националней меншини у службеним хаснованю у АПВ.