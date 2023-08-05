Жиє з уметносцу

Александра Русковски зоз Руского Керестура закончела штредню Школу за дизайн „Боґдан Шупут”, а нєдавно дипломовала на Академиї уметносцох у Новим Садзе на напряму дизайн. Музика у єй живоце присутна одмалючка, як шпиванє, так и гранє.

Александра, як гвари, одмалючка люби музику, а дума же єй то у ґенох, бо и други члени фамелиї любя музику. Памета же у їх обисцу вше грала даяка музика, та з тим полюбела шпивац, танцовац и грац. Вона ше до музичней школи уписала, як спомина, у першей або другей класи основней школи и там научела грац на клавиру, дзе мала и перши наступ.

– Мой перши инструмент бул клавир, алє думам же ме велї людзе препознаваю по наступох зоз ґитару. За розвиванє любови ґу ґитари можем подзековац Марини Роман, з хтору сом вельо раз наступала. Кед сом мала дас дзевец роки, Марина и я ше дружели, та ми указала даскельо шпиванки на ґитари и думам же нєодлуга после того и я нагварела родичох най ми купя тот инструмент. И клавир и ґитару любим под’єднак, алє думам же ше чувствуєм приємнєйше кед граєм на ґитари и шпивам – гвари Александра.

Вона одмалючка активна и у Доме култури у Руским Керестуре, и у фолклору, и у шпивацкей ґрупи, а познєйше ше приключела и до Матки у Новим Садзе.

ЛЄГКО НАУЧЕЛА КОРЕЙСКИ ЯЗИК

Александру зацикавел корейски язик коло 2020. року. На интернету наишла на єдну серию и чула даскельо шпиванки по корейски од пайташки на факултету, цо ю заинтересовало виглєдац дакус вецей о Кореї.

– Теди сом ище нє могла задумац як то будзе вплївовац на мой живот, интересованя и кельо приятельства здобудзем. Перше сом ше заинтересовала за їх сериї, потим за музику, културу, архитектуру, обичаї… Зоз патреньом їх серийох и слуханьом їх музики, почала сом чувствовац їх язик, його ритем, мелодию и способ бешеди. Рок познєйше то преросло до озбильнєйшого уровня, та сом перше учела зоз Ют’юба, з помоцу даяких сайтох и кнїжкох, а вец сом дознала за институт King Sejong у Новим Садзе, институт за корейски язик и културу. Прешла сом два семестри и вельо того сом научела дзекуюци професорки Ли. Корейске писмо ханґул сом научела за два днї, наисце є барз лєгке, смислове и єдноставно здумане. Писмо ма базични 10 вокали и 14 консонанти, хтори ше после комбиную до зложених вокалох и консонантох. Слова ше пишу, т.є. ґрупую ше до блокох як наприклад слово 봄 (bom, яр). Тота ґрупа знакох представя єден склад и составена є зоз трох буквох ㅂ, ㅗ и ㅁ. (b, o, m). Кажди склад може мац од два до шейсц букви и состої ше голєм зоз єдного вокалу и єдного констонанту. Значи, подобно як и наш руски язик, букви творя слово – толкує Александра.

Як спомина, Корея и людзе зоз Кореї єй постали барз мили и затераз мала лєм позитивни искуствa, а наздава ше же ше так и предлужи зоз єй одходом до Южней Кореї того року.

ДИЗАЙН

Зоз виглєдованьом швета диґиталней уметносци Александра похопела же то цошка цо ю наисце интересує. Прето после законченей штреднєй школи за дизайн одлучела предлужиц школованє и уписац ше на напрям ґрафични дизайн на Академиї уметносцох у Новим Садзе.

– О дизайну сом научела у штреднєй школи и од теди ше нєпреривно интересуєм за ньго. То єдна велька, обсяжна уметносц хтора ше дзелї на стотки можлїви конари. За дизайн важне мац широки интересованя и знанє о уметносци, бо вельо принципи уметносци ше зводза на диґиталну уметносц, креативносц, идеї, добру комуникацию зоз клиєнтами, а треба мац и порозуменя за нїх. Алє думам же, як цо и за кажду роботу, важне ю любиц и буц заинтересовани за ню.

ИЛУСТРАЦИЇ У „ЗАГРАДКИ”

У дзецинским часопису „Заградка” Александра роби илустрациї на задати тексти, нє дизайн, алє як гвари, и то єдно з єй интересованьох.

– Думам же сом вельо схопнєйша у дизайну як у илустрациї, алє тото цо помага то праве Заградков дух. Думам же велї з нас одросли зоз тим часописом и паметам же сом вельку увагу обрацала на слички як дзецко. Кед робим, задумуєм дзеци хторим можебуц моя илустрация пренєше радосц як цо мнє приношела кед сом читала „Заградку”. Тоти дзецински тексти єдна радосц и чувство зоз дзецинства, а дзецинство мрия хтора ми дава инспирацию же бим творела тоти илустрациї.

ШЛЄБОДНИ ЧАС И ПЛАНИ

Александра дума же єй вельки обсяг интересованьох ма и добри и подли боки. Добре тото же ю виполнюю, а подле же нє ма вецей часу за шицко друге цо би жадала робиц и научиц.

– Шпивам, граєм, малюєм, читам кнїжки, шпацирам ше зоз фото-апаратом або без нього, любим гонїц бициґлу, слухац музику, патриц сериї… Попри тим, час препровадзуєм у ученю корейского язика през бешеду з пайташками з Кореї.

Младим бим поручела най веря до себе и най ше нє боя од будучносци. Мушиме буц свидоми хвильки у хторей зме. Мнє моц дава праве тота хвилька у хторей жиєм.

Мойо плани – рушац ше напредок зоз виру до себе. Моя фамелия и людзе коло мнє моя потримовка хтора ми ошвицує тоту драгу. Нє знам дзе ме живот одведзе, алє мой циль прейсц вецей драги и здобуц богати искуства, найсц щесце, опробовац ше у рижних стварох и твориц и далєй.