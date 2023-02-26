БЛОҐИУВОДНЇК

Жиєме у чаше после правди

автор О. Планчак Сакач
автор О. Планчак Сакач 36 Опатрене

Пост або после правди синтаґма котра ше одноши на тото же обєктивни факти маю меншу виродостойносц або уплїв як чувства и прешвеченя поєдинцох при формованю явного думаня. Интерпретация подполно шлєбодна, а факти вецей нє важни, цо значи же жиєме у швеце пост або после правди. То нови приступ дзе ше правду нє оспорює, алє вона ма секундарне значенє. Нєшка у комуникациї важнєйши чувства як факти.  

По Оксфордским словнїку термин „пост-правда” перши похасновал уж покойни сербско-америцки драмски писатель, сценариста и романописатель, добитнїк Оскара – Стив Тешич. Исную и докази же ше тот неолоґизем хасновал и пред Тешичом, алє теди му значенє було ясне, понеже ше правда дознала, а нє як нєшка же правда постала нєважна.

У тим пост правдивим чаше у котрим жиєме емоциї маю вельо векшу чежину од фактох, стварносци и числох. То драма нашого часу, а вона би ше могола описац и так же нє читаме же бизме розумели, алє же бизме нашли потвердзенє своєй правди и так пост-правда постава монолоґ.

Правда дацо цалком инше. Вона вимага диялоґ медзи нами и стварносцу. Тоти цо правду глєдаю, находза ю у одношеню зоз шветом, у контактох з другима людзми, у историї… Же бизме ше вимкли з тих проблемох, хтори нам надрилює пост-правда, потребни векши уплїв науковей заєднїци хтора би требала превжац часц своєй одвичательносци.

Чи наисце жиєме у чаше пост-правди, то шлєбодна интерпретация и оцена. Полуправди и спреводзки вше були часц нашого живота и нашей комуникациї и у тим смислу тот феномен нїч нє нове „под слунком”. Алє тот феномен у сучасним швеце указує же иснує криза традицийних вредносцох и же вецей нє мож застановиц ширенє фалшивих фактох.

Америцки линґвиста и филозоф Ноам Чомски пост-правду видзи як феномен котрому би дружтво требало пошвециц вельо векшу увагу. Розчарованє до институцийох и авторитетох приведло до того же людзе нє веря фактом, та ше так зявює озбильни проблем, кед нїкому нє верице, як вец вериц до фактох?

Пореканє пост-правди заш лєм иснує и то охабя надїю, бо указує же ше часц гражданства нє да виманипуловац. Мушиме припознац же пост-правда цошка цалком абсурдне, а права реакция на абсурд то глєданє гевтого найважнєйшого – власного идентитету. Кед го пренайдземе, ми нєподкуплїви и нєзнїщиви. Аж теди можеме свойо вредносци подзелїц з другима и так мобилизовац дружтво на правих людских вредносцох.

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