Жимска школа за польопривреднїкох у Коцуре

КОЦУР – У Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре пияток, 9. фебруара отримане преподаванє за польопривреднїкох на хторим о найактуалнєйших питаньох у польопривреди бешедовали фаховци зоз Польопривредней фаховей и совитодавней служби (ПФСС) Вербас.

Совитодавци, за землєдїлство и заградарство дипл. инж. Биляна Добранич и за защиту рошлїнох дипл. инж. Мария Лубурич бешедовали о пополньованю апликациї еАґрар, як треба обновиц реґистрацию Польопривредного ґаздовства (ПҐ) и як ше приявиц за субвенциї и за рефакцию-врацанє акцизи за гориво.

дипл. инж. Биляна Добранич дипл. инж. Мария Лубурич

Тиж поволали польопривреднїкох же би, кед же маю почежкосци з приявйованьом, пришли до ПФСС у Вербаше, там ше им помогнє правилно унєсц податки, же би ше до конца фебруара приявели за субвенциї од держави.

По гектару того року мож достац 40.000 динари и то 18.000 динари субвенциї за жем, 17.000 за сертификоване шаце и 5.000 за купене гориво. По гектару єст право купиц 100 литри горива, а назад ше достанє вредносц акцизи од 50 динари по литри.

Преподаванє орґанизовала Дїловна єдинка у Коцуре ДОО „Либела продукт” зоз Змаєва, и як гвари єй руководитель Юлин Фейса, за тераз пополньованє апликациї польопривреднїком задава найвекши бриґи, та циль було потолковац нєясносци и найсц ришеня.