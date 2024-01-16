Жимска школа за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фаховци зоз штирох польопривредних компанийох, пияток 12. януара у погосцительним обєкту Чарда Лонґов у Руским Керестуре отримали презентациї за польопривреднїкох.

Плантариа Аґрар д.о.о. зоз Руского Керестура у сотруднїцтве зоз штирома компаниями и у новим 2024. року предлужела зоз традицийним отримованьом Жимскєй школи за польоприведнїкох.

Од нового року держава видала уредбу, по котрей би коперанти котри буду мац деклароване нашенє – ориґиналне нашенє од дистрибутерох, а слово о нашеньовей кукурици, слунечнїку або сої, требали достац векши субвенциї.

Треба домерковац кед ше купує нашенє же би на рахунку було назначене їх мено, та вец познєйше годни тот рахунок приложиц на апликацию е–аґрар и так годни достац звекшани субвенциї.

Субвенциї тиж годни буц и на купованє штучного гною, так же би кед ше купує, рахунок бул видати на мено, а потим ше го приложи на апликацию е–аґрар же би ше достало субвенциї.

На презентациї присуствовали компаниї: Аґромаркет, ТЦФ Аґро, МАС (MAS Seeds) и КВС (KWS Saat Se).

Идуца презентация за польопривреднїкох заказана за пияток 19. януар, у погосцительним обєкту Чарда Лонґов у Руским Керестуре.