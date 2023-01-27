Жимска служба у Керестуре за шнїг порихтана

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гоч тей жими у месце ище нє було шнїгу хтори ше затримовал, як дознаваме у Месней заєднїци, жимска служба за розчисцованє драгох по валалє и других явних поверхносцох добре порихтана. За тото єст два ґредери рижних велькосцох.

Тото потвердзели секретар МЗ Михайло Пашо, и директорка ЯКП „Руском” Биляна Ковачевич, котри потолковали же шицко од механїзациї давно порихтане. За розчисцованє калдермох по валалє задлужени „Руском”, док за драги на главней улїци Маршала Тита и Русинскей, стара ше ЯКП „Комуналєц” зоз Кули.

За розчисцованє драгох по керестурских улїцох обезпечени вельки ґредер хтори на свой трактор прикапчує Звонко Рац док „Руском” зоз меншим ґредером на своїм трактору отримує паркинґи у центру и други явни поверхносци, а стара ше и о розруцованю солї и ризли по нїх.

На жительох ше апелує же кед би нападало шнїгу, по закону су длужни нє зохабяц найменєй на метер и пол коло драги свойо превозки, каменя, пняки и подобне бо то очежує розчисцованє шнїгу и може виволац материялну чкоду.

Тиж при розчисцованю котре було пред двома роками указало ше же пре вельки конари под шнїгом на узших улїцох трактор чежко, лєбо анї нє може прейсц, та ше конари муши орезац.