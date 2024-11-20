Жимска служба вербаского „Комуналцуˮ порихтана за жиму

ВЕРБАС – На традицийней смотри механїзациї и опреми котра на розполаганю драгаром у наиходзацей жимскей сезони, Жимска служба Явного комуналного подприємства „Комуналєцˮ Вербас сообщела же уведзени стаємни дежурства и порихтана є реаґовац у каждей хвильки зоз погоршаньом хвилї и ремеценьом условийох за одвиванє транспорту на драгох.

На отриманей смотри присуствовали директор вербаского Явного комуналного подприємства Иґор Шкундрич, предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, заменїк предсидателя општини Вербас Йован Ковачевич, службенїки Полицийскей станїци Вербас и руководителє Жимскей служби.

Вербаска Жимска служба будзе отримовац драги першого, другого и трецого приоритету, углавним транспортнїци у насельох и даскельо локални драги, покля за други напрями компетентне подприємство „Бачка драгаˮ.

У сезони 2024/2025. Жимскей служби на розпологаню будзе 300 тони индустрийскей солї, штири тони маґнезиюм хлориду, 75 тони ризли и 30 тони жимней асфалтовей маси. Окрем драгох, Жимска служба ше будзе старац и о паркинґ просторох.

З тей нагоди апеловане на учашнїкох у транспорту же би були осторожни и рушанє прилагодзели условийом на драгох, же би обкеровали шицки нєприємни ситуациї.