Жимски розпуст препровадзели у Италиї

Волонтерки Каритасу у Руским Керестуре, а тиж и школярки рускей Ґимназиї „Петро Кузмякˮ – Мая Сопка, Клара Катрина, Кяра Будински и Корнелиа Будински, през жимски розпуст нащивели Италию. Нагоду одпутовац на 10 днї до Италиї и представиц свою державу достали дзекуюци Каритасу, а о своїх дожицох зоз путованя, задаткох хтори требали сполнїц и упечаткох з хторима ше отамадз врацели, виприповедали нам у розгварки за МАК.

Як сце пришли на идею же бисце пошли до Риму, и на яки способ сце витворели одход?

Корнелиа: Понеже то була школа за младих „Ґен 3”, возросту од штернац до осемнац рокох, надумали зме пойсц здобуц нови искуства и дожица. Ище скорей на сходох у Керестуре зме чули же єст така школа у Италиї, и барз нас зацикавела идея же бизме пошли. Єдини проблем нам були вельки трошки, алє на концу нам помогли добри людзе и так зме започали нашо путованє до Италиї.

Прецо праве ви вибрани же би сце одпутовали до Италиї? Ишол ище дахто зоз вами?

Клара: Пре активносци у Каритасу и шицки акциї у хторих зме були барз активни, достали зме тоту чесц же би праве ми були вибрани нащивиц Италию на дзешец днї.

Мая: Ишли пейц особи зоз цалей Сербиї – ми штири зоз Керестура и з нами ишла ище єдна жена Кармела зоз Беоґраду зоз хтору зме вєдно представяли Сербию.

Яки там були вашо задатки, цо сце робели?

Кяра: Мали зме преподаваня о еколоґиї и духовних темох. Углавним зме на концу каждого преподаваня мали дискусию по ґрупох. Презентовали зме свою державу и бешедовали свойо дожица.

Мая: Наш задаток бул же бизме шицки жили у заєднїци, помагали єдни другим и любели и почитовали ше медзисобнє. Кажди дзень зме мали преподаваня о рижних темох и познєйше дискусиї о нїх, и даяки роботнї у котрих зме робели по ґрупох. Бешедовали зме о тим як зме дожили одредзену тему, як вплївовала на нас, нашо заключеня и цо зме зоз нєй научели.

Корнелиа: Наш задаток у тей школи бул же бизме ше ошлєбодзели од страху, и же бизме нашли товаришох зоз других державох, зоз цалого швета. Задаток нам тиж бул же бизме ше повязали зоз Богом и научели ище баржей любиц, же бизме творели мир.

Клара: Понеже то було духовне стретнуце, кажде з нас мал часу за себе и приповеданє зоз Богом. Задаток нам бул шириц любов ґу каждому.

Як сце ше препровадзели, и хторе вам найинтересантнєйше дожице?

Мая: Препровадзели зме ше супер. То барз фине дожице за нас младих и наисце вредзело пойсц. Цала програма барз крашнє обдумана. Найинтересантнєйше ми було кед зме нащивели Рим. Тот дзень ми ше барз пачел, бо попри того цо зме пошли дожиц до школи „Ґен3“, мали зме нагоду и обисц цали Рим.

Кяра: Барз сом задовольна зоз дожицом у школи „Ґен3“. Здобула сом барз вельо товаришох зоз цалого швета и научела вельо о других и иншаких културох. Найинтересантнєйше ми було дружиц ше зоз новима товаришами. Програма у хторей зме мали вельо роботи у ґрупох, дзе зме ше шицки могли цо лєпше упознац, була барз интересантно обдумана. Тиж так, барз сом любела ходзиц бавиц одбойку дзе зме шицки препровадзели векшину шлєбодного часу.

Корнелиа: Препровадзели зме ше екстра. Наисце барз красне дожице було праве прето же зме ше углавним спорозумйовали на анґлийским хтори нам нє каждодньови и нє знаме го перфектно. Пачело ми ше упознавац нових людзох, черац свойо дожица зоз нїма, и здобувац нови товаришства котри нам останю по конєц живота. Можем повесц же ми интересантне було пременїц кус стил живота и прилагодзиц ше ґу їх обичайом. Требало ше и звикнуц на єдзенє, понеже ше вше за фриштик єдло сладке, и кажди дзень ше єдло пасту, односно макарони. Тиж ми було интересантне кед зме нащивели Ватикан и папу.

Клара: Я, щиро, барз задовольна. Кед придзем зоз таких сходох чуствуєм ше виполнєто и як да ми ше „наполнєли батериї” же бим мала моци ище баржей любиц. Интересантно була здумана програма, була виполнєта подполно. Пачело ми ше же ше кажда держава представела, та зме могли научиц дацо нове о тей держави. Здогадовац ше будзем шицкого, а окреме того як зме у шлєбодним чаше бавели одбойку шицки вєдно, гоч зме ше нє розумели.

Як и дзе сце були змесцени?

Мая: Були зме змесцени у Кастел Ґандолфу у центру Марияполи. Була сом змесцена у хижи з двома дзивчатами зоз Болгарскей.

Клара: Понеже хижи були за три особи, а нас було штири дзивчата, єдна мушела спац з дзивчатами зоз Болгарскей. Тото змесценє то дакедишня папова резиденция, а тераз ше там находзи центер Марияполия.

Зоз хторих ище державох було дзеци? Зоз ким сце ше найвецей дружели?

Кяра: Було нас зоз тринац державох зоз цалого швета. Зоз Бразилу, Йордану, Ческей, Горватскей, Словениї, Арґетини, Белґиї, Италиї… Шицки зме ше медзисобно дружели алє сом ше найвецей здружела зоз товаришками зоз Горватскей.

Клара: Пре язик мнє ше було найлєгчейше спорозумиц зоз Горватами, Словенцами и Чехами.

Коло роботньох у школи хтори сце мали, нащивели сце и Рим. Цо сце шицко обишли у Риме? Чи ше вам пачи тот город?

Мая: Рим зме обиходзели през задатки хтори зме доставали. Видзели зме Колосеум, фонтану Ди Треви, Троянов слуп, базилику святого Петра и ище вельо того.

Кяра: У Риме зме були два раз. Перши дзень зме мали бависко дзе зме мали розлични задатки. Други дзень зме були у Ватикану дзе зме видзели папу и були у церкви святого Петра. Рим ми ше барз пачи прето же ма барз красну архитектуру и ма вельо прекрасни места хтори мож видзиц.

Корнелиа: Рим мнє барз интересантни бо єст вельо историйни подїї вязани за тот город.

Клара: Рим прекрсни город, окреме за туристох. Єст вельо того цо мож обисц и то думам же найбаржей прицагує нєшкайшу младеж же би го нащивели.