III Жимски турнир у малим фодбалу почнє 1. децембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує III Жимски ноцни турнир у малим фодбалу, хтори почнє 1. децембра 2025. року у Руским Керестуре у Спортскей гали.
Сениоре: на турнире ше будзе бавиц по формату 4 + 1, а у екипи можу буц приявени найвецей 10 бавяче.
Котизация будзе 14 тисячи динари по екипи, а годни ше приявиц найвецей 20.
Ветеранє (35 + роки): на турнире ше будзе бавиц по формату 5 + 1, а у екипи можу буц найвецей 12 бавяче.
Котизация будзе 8 тисячи динари по екипи, а за пионирох нє будзе котизациї.
Наградни фонд Жимского ноцного турнира сениором розподзелєни так: побиднїк турнира достанє 200 тисячи динари, другопласовани 50 тисячи динари, а трецопласована екипа достанє 20 тисячи динари.
Кед слово о ветеранох, наградни фонд розподзелєни так: побиднїк турнира достанє 30 тисячи динари, другопласовани 20 тисячи динари, а трецопласована екипа достанє 10 тисячи динари.
Приявиц ше на турнир мож по 30. новембер 2025. року.
Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/512-02-38 Желько Орос и 065/535-18-78 Михайло Хома.
Орґанизатор III Жимского ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.