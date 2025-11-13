III жимски турнир у малим фодбалу почнє 1. децембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує III жимски ноцни турнир у малим фодбалу хтори почнє 1. децембра у Руским Керестуре у Спортскей гали.

Сениоре – Турнир ше будзе бавиц по формату 4 + 1, а у екипи найвецей можу буц приявени 10 бавяче. Котизация будзе 14 тисячи динари по екипи, а максимално ше годно приявиц 20 екипи.

Ветеранє (35 + роки) – Турнир ше будзе бавиц по формату 5 + 1, а у екипи найвецей можу буц приявени 12 бавяче. Котизация будзе тиж 8 тисячи динари по екипи, док за пионирох нє будзе котизациї.

Наградни фонд жимского ноцного турнира за сениорох роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 200 тисячи динари, другопласовани освої 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Кед слово о ветеранох, наградни фонд роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 30 тисячи динари, другопласовани освої 20 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 10 тисячи динари.

Шицки информациї можлїве достац на числа телефонох: 065/512-02-38 Желько Орос и 065/535-18-78 Михайло Хома.

Орґанизатор III жимского ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.