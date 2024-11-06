Други жимски турнир у малим фодбалу почнє 29. новембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує II жимски ноцни турнир у малим фодбалу хтори почнє 29. новембра у Руским Керестуре у спортскей гали.

Сениоре – Турнир ше будзе бавиц по формату 4+1, а у екипи найвецей може буц приявени 10 бавяче.

Котизация будзе 13 тисячи динари по екипи, а максимално ше годно приявиц 20 екипи.

Ветеранє (35+ роки) – Турнир ше будзе бавиц по формату 5+1, а у екипи найвецей може буц приявени 10 бавяче.

Котизация будзе тиж 13 тисячи динари по екипи, а максимално ше годно приявиц 8 екипи.

Наградни фонд жимского ноцного турнира за сениорох роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 180 тисячи динари, другопласовани освої 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Кед слово о ветеранох, наградни фонд роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 25 тисячи динари, другопласовани освої 15 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 10 тисячи динари.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/512-02-38 Желько Орос и 065/511-97-79 Иван Чапко.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК Русин.