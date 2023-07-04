Жита єст вецей як прешлого року

РУСКИ КЕРЕСТУР – Жатва жита у керестурским хотаре почала пред двома тижнями, зоз „слабшим” житом, а тераз уж даскельо днї тлачидба у полним замаху.

По словох фаховцох того року пошало ше обачлїво вецей жита и гоч рок бул дижджовни жатва идзе так як плановане.

Квалитет задоволююци, гектолитерски вредносци ше рушаю од 65 по 75, а влага у дошлєбодзених гранїцох, углавним коло 10 одсто.

Кед слово о цени жита, вона пременлїва: єден дзень 20 динари, а други дзень 15 динари, а то нє конєчна цена. По тераз ше тлачи медзи 30 и 50 метери по гольту.

Цени услугох за тогорочну жатву жита по гольту, за комбайн виноши 8.000 динари, а превоженє од 3.000 по 4.000 динари.

У керестурским хотаре жито пошате на поверхносци векшей як 500 гольти.

Одкупни места у Руским Керестуре єст два, НС Аґро–инґ и Либела продукт.