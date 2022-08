Жительом вербаскей општини доступна штварта доза вакцини

ВЕРБАС – Дом здравя „Велько Влахович” Вербас и далєй орґанизує вакцинованє процив Ковид-19, каждей стреди од 8 по 12 годзин на Оддзелєню общей пракси.

Окрем штвартей дози, паралелно ше окончує и вакцинованє з першу, другу и трецу дозу вакцини процив коронавирусу. Жительом на розполаганю вакцини продуковательох Sinopharm и Pfizer, а препорука здравствених роботнїкох же би ше прияло и штварту дозу.

По словох епидемиолоґа вербаского Дома здравя др Браяни Николич, вакцинованє ше окончує без гужви, кед будзе потреби уведзе ше ище термини, а вакцини єст достаточно. За тот тип корони з вакцину ше посцигує статочни имунитет 30 по 40 одсто, цо нє беззначне окреме за старшу популацию, имунитет ше з тоту дозу ошвижи, визначела на концу др Браяна Николич.

