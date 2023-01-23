Живи ланєц єдинства як потримовка України

НОВИ САД – Гражданє Нового Саду и госци, вчера направели „Живи ланєц єдинства” як потримовку гражданом України у одбрани од аґресиї Русийскей Федерациї.

Стали у кругу и тримали ше за руки коло памярнїка українскому политичарови, поетови и малярови Тарасови Шевченкови, а велї з нїх ше окруцели до заставох України, преноши Портал гражданскей Войводини „Аутономия”.

„Україна зєдинєна, и вєдно нас нє мож застановиц! Слава України – слава геройом!”, поручел амбасадор України у Сербиї Володимир Толкач.

Українска заєднїца и Амбасада України орґанизовали тоту подїю знагоди Дня зєдинєня України 1919. року.

Дзень зєдинєня України означує ше як здогадованє на 22. януар 1919. року, кед у Києве шветочно преглашени Акт Зєдинєня Народней Републики и Заходно-Українскей Народней Републики – двох младих українских державох, хтори настали кед ше розпадли Русийска и Австроугорска империя после Першей шветовей войни.

„И после 104 роки знова зме виложени аґресиї наших сушедох, Русиї. Добре же шицки нашо сушеди, скоро шицки европски жеми, потримую нашу нєзависносц и помагаю нам одбранїц ше од аґресиї”, гварел Толкач.

Вон подзековал шицким гражданом Сербиї хтори потримую Україну, як и Влади Сербиї, хтора прияла вибеженцох зоз тей жеми.

Присутни положели квеце и венци на памятнїк Тарасови Шевченкови.

Вчерайши сход потримала и коалиция нєвладових орґанизацийох Гражданска Войводина.

„Найменєй цо можеме поробиц, то же их потримаме пре страданя яки ше случую їх сонароднїком пре русийску аґресию” гварели представнїки Гражданскей Войводини.

Додали же на таки способ жадаю указац же ше нє миря зоз доминантнима прорусийскима наративами на политичней и явней сцени у Сербиї.

Окрем представнїкох Амбасади України у Сербиї, українскей заєднїци з Войводини, на сходзе присуствовал и помоцнїк городоналнїка Александар Петрович.