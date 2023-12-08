Животни резимеи Ирини Гарди Ковачевич

НОВИ САД – Зоз друку тих дньох вишла кнїжка приповедкох и есейох „Дахто ище ту”, нашей визначней писательки Ирини Гарди Ковачевич.

Ковачевичова у нашей явносци позната як новинарка, публициста, писателька за дзеци, насампредз поетеса, а тиж и як поетеса за старших, та и прозна и драмска писателька. Обявела тринац кнїжки рижних жанрох, же би з тоту прозну кнїжку пробовала заокружиц свойо дїло. Кнїжка ма три цалосци. У першей, насловеней як „Подоби” писателька сцела указац як вона видзи других. У другей, насловеней як „Есеї”, мала намиру указац як вона сама себе доживює, же би у трецей часци под насловом „Споведаня” пробовала указац як други жени доживюю себе и свойо животи.

Рецензент мр Славомир Олеяр написал же „Ирина Гарди Ковачевич малює цепли и мили дробнїци зоз живота хтори лєгко препознаваме и на тот способ витворює моцну менталну вязу зоз читательом хторому приповедки поставаю блїзки, доживює их як свойо. Kaжда приповедка охабя на читателя иншаки емотивни шлїд и прето є уникатна по змисту, описуюци цали спектар подїйох од веселих по смутни.” Тиж, о есейох рецензент записує: „Зоз нєогранїчену схопносцу у своїх есейох, авторка нас водзи по слатко-горкавей драги своїх увидох каждодньовосци хтора и наша, препознатлїва и прето як даяке одкровенє ‒ блїзка… Таки субтилни анализи и описи нашого нукашного єства и вонкашнї интеракциї зоз окруженьом нє мож часто найсц у литератури, цо сам квалитет есейох подзвигує на висши, шветови уровень.”

Кнїжка „Дахто ище ту” Ирини Гарди Ковачевич по 6. януар 2024. року на акциї -30% и мож ю купиц за 350,00 динари, после назначеного датума будзе коштац 500 динари. Мож ю купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025/5100313 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин).