ЖАБЕЛЬ – Всоботу, 26. юлия на побрежю Єґрички у Жаблю отримана Манифестация Златни котлїк. На тогорочней манифестациї участвовали 35 екипи, учашнїки були зоз вецей войводянских местох и Републики Сербскей. Вони ше змагали у вареню рибовей юхи зоз вецей файти риби котру за тоту нагоду пририхтали орґанизаторе.

Перше место завжала екипа Туристична орґанизация општини Бачка Паланка, друге место екипа Фодбалского клубу Обилич зоз Вилова, а треце место екипа Дома здавя Жабель зоз Жаблю.

Орґанизатор Манифестациї Златни котлїк Туристична орґанизация општини Жабель и Здруженє спортских рибарох Младосц Єґричка, з потримовку локалней самоуправи.