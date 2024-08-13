Златни слизи и вельки успих

ПАРИЗ – Екипа наших предатавительох хтори участвовали на Лєтних олимпийских бавискох у Паризу чишлєла 115 спортистох. После 16 дньох дому принєсли три златни, єдну стриберну и єдну бронзову медалю.

Першу златну медалю освоєли стрилци Зорана Арунович и Дамир Микец у дисциплини воздушни пиштоль дзешец метери у микс составе.

Потим, зоз ище єдну златну медалю шицких нас зрадовал славни тенисер Новак Дьокович. У финалним стретнуцу, после велькей борби звладал репрезентативца Шпаниї Карлоса Алкараза.

Вельке одушевенє нам принєсли кошаркаше зоз бронзову медалю, як и Александра Перишич у теквондоу.

Остатнього дня Олимпияди, успих прикрашели и ватерполисти. Ище раз зме мали нагоду чуц нашу гимну з нагоди додзельованя златного припознаня хторе освоєне у чежким финалним стретнуцу зоз вичним ривалом – репрезентацию Републики Горватскей.

У одношеню на прешли бависка хтори отримани у Япону, освоєли зме менєй припознаня, алє тоти хтори зме посцигли у Паризу по вредносци анї кус нє заоставаю. На лїстини освоєних медальох зме на 27. месце. Лєпше зме пласовани як екипи репрезентативцох державох зоз сушедства.

Розчарованє було пре очиглядну пристрасносц судийох, окреме кед слово о кошарки. Кельо то було очиглядне шведоча шветово медиї и вияви селекторох державних селекцийох. Но, то спорт. Указали зме же маме одлични тим хтори бавел шмело и указал фантастичну тимску пожертвовносц. Прето слизи хтори ше видзело на тварох наших спортистох вредза вецей як освоєни припознаня.

О штири роки Олимпийски бависка буду у Лос Андєлесу у ЗАД.