Перше место за Керестурску екипу

ЯДРАНСКА ЛЕШНИЦА – На озеру Ядранска Лешница початком юния було отримане змаганє у спортским риболову на фидер екипно (Method Feeder).

На тим змаганю участвовали 22 учашнїки хтори були подзелєни до двох секторох – А и Б.

За екипу зоз Руского Керестура под назву СБ Баитс (SB Baits) змагали ше Стефан Бранкович и Милан Ковачевич, хтори завжали перше место у сектору, потим перше место зоз найвецей килоґрамами риби (вецей як 51 килоґрам), тиж и перше место зоз влапеним найвекшим прикладнїком.

Найлєпши резултати у секторох посцигли шлїдуюци екипи:

Сектор А – 1. место завжала екипа Веселин зоз влапену вкупну чежину 18,865 килоґрами, 2. место завжала екипа ФТ Синиша, мали 13,950 килоґрами, док 3. место завжала екипа ФТ Бобишка зоз 5,74 килоґрами.

Сектор Б – 1. место завжала екипа СБ Баитс (Стефан Бранкович и Милан Ковачевич) зоз влапену вкупну чежину 51,410 килоґрами, 2. место завжала екипа Спартан зоз 10,730 килоґрами, док 3. место звжала екипа ФТ Лорист зоз 6,880 килоґрами.

Вкупна чежина риби хтору змагателє налапали була коло 117 килоґрами.

Орґанизатор змаганя у лапаню риби – метод фидер у Ядранскей Лешници бул Д.Т.Ф. фидер тим.